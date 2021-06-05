За вчерашний день в Казани задержали девять пьяных водителей

В Татарстане за 4 июня произошло четыре аварии с пострадавшими — столкновение, наезд на припаркованный автомобиль, опрокидывание, наезд на пешехода. Еще 103 аварии связаны с причинением материального вреда.

В пьяном состоянии задержано девять водителей. Двое водителей попались на езде без прав.

Инспекторы ГИБДД пресекли семь правонарушений в отношении граждан на самокатах и 18 — в отношении велосипедистов. В полицию доставлены водитель за повторное управление автомобилем в пьяном виде и двое мужчин за перевозку наркотиков.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России прорабатывает с ГИБДД внесение изменений в правила дорожного движения, которые позволят устанавливать алкозамки на автомобили водителей, пойманных пьяными за рулем.



Ольга Плешкова