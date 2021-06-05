В пяти районах Татарстана ремонтируют гидротехнику на 62,6 миллиона

В пяти районах Татарстана сейчас идет капремонт гидротехнических сооружений, стоимость этих работ — около 62,6 миллиона рублей. Это делается в ходе федеральной госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», в которой участвует республика. Всего по этой программе в Татарстане запланировано провести 14 природоохранных мероприятий, а потратят на них 84 миллиона рублей (из них 57,9 млн из федерального бюджета).

Сейчас гидротехнические работы идут в Зеленодольском, Елабужском, Кукморском, Нурлатском и Буинском районах.

На 48 речках и озерах республики определяют границы береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос. А еще на 2021 год экологи запланировали расчистить левый приток реки Карла в Буинске — сейчас идет аукцион на исполнение этих работ.



Напомним, сегодня, 5 июня, в стране отмечается День эколога, и профильный министр Татарстана уже поздравил с этим праздником коллег.

Людмила Губаева