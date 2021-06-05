Министр экологии Татарстана поздравил коллег с профессиональным праздником

Сегодня, 5 июня, в России отмечается День эколога, а в международном сообществе — Всемирный день окружающей среды. Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков поздравил коллег с профессиональным праздником.

В своем поздравлении, помимо традиционного пожелания здоровья и успехов на ниве защиты окружающей среды, он благодарит не только профессиональных экологов, но и неравнодушных жителей республики, которые участвуют в мероприятиях по охране природы, и ветеранов отрасли, которые «взрастили не одно поколение» своих последователей.

В Казани профессиональный праздник экологов отметят серией мероприятий: в Национальной библиотеке подведут итоги республиканского конкурса «Эковесна-2021», а в ГСИ ГМИИ РТ на круглом столе обсудят решение проблемы загрязнения татарстанских водоемов (в рамках фестиваля «Чистые воды России — здоровая планета»).

Тем временем, пока профессиональные экологи будут отмечать свой праздник, любители природы бьют тревогу и зовут неравнодушных жителей Казани в «Русско-Немецкую Швейцарию». Там в пятницу 4 июля вновь горела трава и сухие деревья, очаги пожара могли остаться по всей природной территории — их искать и обезвреживать и приглашаются казанцы.

Людмила Губаева