Путин рассказал, какой единственный побочный эффект есть у «Спутника V»

Фото: Максим Платонов (архив)

У 10% привившихся российской вакциной от коронавируса «Спутник V» на несколько часов поднимается небольшая температура, это все побочные явления. Об этом сообщает президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вакцина эффективно защищает, если человек заболевает: болезнь у него протекает в легкой форме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Путин отметил, что по итогам многомилионного применения российского препарата не зафиксировано ни одного летального исхода, передает ТАСС.



В середине мая руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщала, что в Татарстане нет ни одного случая, когда вакцинация от коронавируса привела к плачевным последствиям.