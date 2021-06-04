Путин рассказал, какой единственный побочный эффект есть у «Спутника V»
У 10% привившихся российской вакциной от коронавируса «Спутник V» на несколько часов поднимается небольшая температура, это все побочные явления. Об этом сообщает президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Вакцина эффективно защищает, если человек заболевает: болезнь у него протекает в легкой форме.
Путин отметил, что по итогам многомилионного применения российского препарата не зафиксировано ни одного летального исхода, передает ТАСС.
В середине мая руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщала, что в Татарстане нет ни одного случая, когда вакцинация от коронавируса привела к плачевным последствиям.ОбществоВласть
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