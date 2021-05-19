Галимова: в РТ нет ни одного случая, когда вакцинация от COVID-19 привела к плачевным последствиям

В Татарстане нет ни одного случая, когда вакцинация от коронавируса привела к плачевным последствиям. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

— А вот то, что ковид приводит к последующим очень серьезным осложнениям, потом это серьезно сказывается на зрении, чуть ли не на его потере, такие факты есть, — отметила она.

На данный момент в Татарстане есть три вакцины, ждут четвертую. Вероятно, речь идет о «Спутник Лайт», которую зарегистрировали в начале мая.