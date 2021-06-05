В ДРКБ Татарстана провели сложную операцию подростку на ухо — он повредил его ватной палочкой

В ДРКБ Татарстана провели сложную операцию подростку на ухо. Несколько лет назад ребенок получил травму барабанной перепонки, которую нанес ватной палочкой. Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.

На травму «наслоились» многократные отиты, в результате у ребенка сформировался хронический отит. После осмотра врачи обнаружили опухолевидное образование (холестеатому), разрушение барабанной перепонки и разрушение слуховых косточек.



Медики выполнили слухоулучшающую операцию, в ходе которой сформировали новую барабанную перепонку из надкостницы (ткань, окружающая кость снаружи). С помощью специальных протезов специалистам удалось восстановить цепи слуховых косточек. Врач-оториноларинголог Ирина Андреева вспоминает, что это была тонкая и скрупулезная работа.



— Прямо по ходу оперативного вмешательства из собственных тканей наковальни вытачивается протез , который укладывается на стремя.



У подростка большие шансы на улучшение слуха.

В ДРКБ напомнили, что слух — одно из важных чувств у человека. Поэтому к ушам стоит обноситься бережно и своевременно обращаться к врачам, не дожидаясь пагубных последствий.

В конце мая в ДРКБ Татарстана рассказали, как спасли жизнь девятимесячному малышу, у которого было тяжелое поражение легких.