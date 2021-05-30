В ДРКБ Татарстана рассказали, как спасли жизнь девятимесячному ребенку с тяжелым поражением легких

В ДРКБ Татарстана спасли жизнь девятимесячному малышу. Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.

Ребенок был долгожданным в семье. Некоторое отставание в развитии в результате перинатальной патологии не могло омрачить радость, родители верили, что все наладится.



Спустя время мальчик заболел гриппом. Болезнь стремительно осложнилась тяжелой пневмонией. Тяжелое поражение легких осложнилось и напряженным пневмотораксом (присутствие воздуха в плевральной полости).

«Учитывая угрозу жизни, высокий риск хирургического вмешательства, с большой вероятностью фатальных осложнений, в первую очередь профузного кровотечения (30% от общего объема циркулирующей крови), врачами принято решение о применении процедуры ЭКМО, в целях практически полного выключения легких из процесса дыхания с возможностью их последующего восстановления», — рассказали в ДРКБ.



Впервые не только в Татарстане, но и в России, медики применили метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) к девятимесячному пациенту с острой дыхательной недостаточностью на фоне деструкции легочной ткани.



Отключение легких позволило чуть стабилизировать ситуацию, но тут появилось новое осложнение: гемолиз (разрушение эритроцитов крови с выделением в плазму белка гемоглобина). Медики применяли все самые передовые и высокотехнологичные способы защиты почек.



Все это осложнялось постоянным кровотечением из мест стояния канюлей на фоне общей гепаринизации (метод искусственного снижения свертываемости крови), необходимой при проведении ЭКМО. Для восполнения кровопотери медики перелили более 10 литров эритроцитарной массы, тромбомассы и свежезамороженной плазмы.



Все это время доктора ДРКБ были в постоянном контакте с родителями. Теперь малышу предстоит долгий период реабилитации.



В конце мая врачи ДРКБ помогли подростку, получившему серьезную травму глаза.