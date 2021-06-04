В Казань привезли работы современных якутских художников

8 июня в Национальной галерее «Хазинэ» откроется выставка «От Олонхо к пространству творчества». Она подготовлена совместно с Национальным художественным музеем Республики Саха (Якутия).

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Экспозиция включает в себя живописные произведения современных якутских художников, декоративно-прикладное искусство и графику. Кроме того, изюминкой выставки станут предметы и костюмы, созданные к фильму «Тыгын Дархан». Историческая картина была выпущена в прокат в 2020 году. Вся одежда героев киноленты — достоверная реконструкция национального костюма, с орнаментальными вставками, украшениями из бисера и металлов.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Ожидается, что открыть экспозицию приедут министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов и директор Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) Влада Тимофеева. Дело в том, что экспозиция в «Хазинэ» — часть большой программы Дней Якутии в Татарстане. В этот же день на театральном фестивале «Науруз» свое искусство покажут и артисты Театра олонхо. На набережной Кабана у театра им. Г. Камала они представят трагедию Платона Ойунского «Кудангса Великий».

Выставка будет работать до 13 июня.