Умер экс-заместитель министра спорта Татарстана Виктор Лямзин

Экс-заместитель министра спорта Татарстана, заслуженный работник физической культуры республики Виктор Лямзин умер сегодня на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Свою карьеру в спортивной отрасли он начал в 1981 году учителем физкультуры в школе №15 Казани. С августа 2001 по июль 2005 года Виктор Вениаминович занимал должность заместителя министра спорта Татарстана. Лямзин — заслуженный работник физической культуры РТ и отличник физической культуры РФ.

Прощание с Виктором Вениаминовичем пройдет завтра на кладбище «Курган» в 12.00.

Сегодня стало известно о смерти депутата Казанской городской думы третьего созыва Аскара Камалеева и руководителя ДОСААФ Татарстана Дамира Динниулова.

