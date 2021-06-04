В Минтруда предложили даты майских праздников в 2022 году

Минтруда России предлагает установить выходные дни в мае 2022 года с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.

Таким образом, в ведомстве предлагают перенести выходные дни с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая, с воскресенья, 2 января, на вторник, 10 мая, и с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта.

Сегодня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что в новогодние праздники россияне будут отдыхать десять дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.

В этом году майские длились с 1 по 11 мая. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.