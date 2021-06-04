Министр труда заявил, что в 2022 году новогодние каникулы в России продлятся 10 дней

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС, что россияне будут отдыхать десять дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.

«С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — сказал он.

Кроме того, министр отметил, что и майские праздники также будут длинными.

«Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 Мая будет по четыре выходных дня», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Минтруд России рассмотрит возможность сделать 31 декабря выходным на постоянной основе.

Алексей Нечаев