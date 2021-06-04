Вузам Татарстана предложили курировать школьников в татарских селах

Фото: Максим Платонов

Вузам Татарстана предлагает взять шефство над школами в татарских селах в субъектах РФ глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов. Он озвучил эту идею на XI Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

Крганов считает, что деятели науки могли бы разработать оригинальные программы обучения детей.

«Хочу высказать предложение о необходимости установления шефства вузов Татарстана над школами самых крупных татарских сел в субъектах РФ — это Средняя Елюзань в Пензенской области, Шыгырдан в Чувашии, Белозерье в Республике Мордовия, Алькино в Самарской области, в деревнях Сибири и т.д. В этих селах — истоки и родники нашей самобытной культуры, традиций и основ народной жизни, это островки татарскости в нашей современной жизни», — заявил спикер.

С помощью внедрения цифровой образовательной среды в школах России автоматизируют процесс проверки домашних заданий.



Алексей Нечаев