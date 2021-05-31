В России автоматизируют проверку домашних заданий школьников

С помощью внедрения цифровой образовательной среды в школах России автоматизируют процесс проверки домашних заданий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.



Так министерство надеется снизить нагрузку на педагогов в плане бумажной работы. По каждому ребенку, классу и школе будет осуществляться автоматическая генерация отчетов. Домашнюю работу на электронной платформе тоже будут проверять автоматически.

Фото: realnoevremya.ru

Еще с помощью цифровой образовательной среды можно будет выстраивать индивидуальный план для каждого обучающегося.

В конце 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в регионах России с 10 декабря 2020-го по 31 декабря 2022 года проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Главная ее цель — создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России.

Ранее Министерство просвещения проверило свыше 2,5 тыс. программ по предмету «История» для старших классов. В 70% из них ведомство выявило серьезные проблемы, требующие исправления.

Маргарита Головатенко