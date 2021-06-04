У жительницы Казани выманили полмиллиона рублей под предлогом разоблачения банковских работников

У 61-летней жительницы Казани похитили полмиллиона рублей. В конце мая ей позвонил якобы начальник департамента банка и попросил оказать содействие в мероприятии по предотвращению утечки информации, к которым были причастны сотрудники банков, сообщает МВД по РТ.



Звонивший представился Егором Новиковым и предложил за содействие уменьшить ставку по кредитам на условиях полного возмещения. Женщина приняла предложение и продолжила разговор уже с якобы ведущим специалистом Павлом Чернышевым. По его инструкциям женщина обратилась в банк с заявкой на получение потребкредита на ремонт квартиры. Однако в этом банке заявку нужно было рассматривать несколько дней, и злоумышленник направил потерпевшую в другой банк — там она получила 500 тысяч рублей. 200 тысяч она потратила на свои нужды, а остальное перевела на продиктованный счет через банкомат.

После этого женщина оформила еще один кредит на 200 тысяч в другом банке и также перечислила средства незнакомцам. С ней обещали связаться на следующий день, но потерпевшая не дождалась звонка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Казани полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в серии мошенничеств с арендованным имуществом на более чем 200 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко