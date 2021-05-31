В Казани задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом аренды на более чем 200 тысяч рублей

В Казани полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в серии мошенничеств с арендованным имуществом, сообщает МВД города.



В полицию 28 мая обратились два индивидуальных предпринимателя. Один рассказал, что сдал два электросамоката в долгосрочную аренду молодому человеку, который не вернул их в установленный срок. Материальный ущерб оценили в 80 тысяч рублей. Второй предприниматель сдал молодому человеку напрокат ноутбук, две экшен-камеры и крепление для головы. Владелец имущества тоже не получил его обратно. Стоимость похищенного он оценил в 134 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого мошенника и задержали его по месту жительства. Он полностью признал свою вину. Похищенные самокаты полиция изъяла, а вот остальное имущество еще предстоит найти.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно жительницу Татарстана осудили за мошенничество — она предлагала потерпевшей оформить инвалидность за незаконное вознаграждение в 470 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко