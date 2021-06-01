Причастным к экстремизму предложили ограничить в правах работать в избирательных комиссиях

В России предложили ограничить права на работу в избирательных комиссиях тех, кто причастен к экстремизму. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В своем обращении на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко он напомнил, что Госдума приняла законопроект, ограничивающий право связанных с экстремистскими организациями лиц участвовать в выборах.

При этом эти же лица не лишены права быть членами избирательной комиссии. По мнению Орлова, они могут попытаться сорвать выборный процесс и манипулировать голосами избирателей.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в избирательное законодательство в части ограничения лиц, связанных с экстремистскими организациями, в праве входить в составы избирательных комиссий на тот же период времени, на который они будут лишены права избираться на выборах», — цитирует обращение RT.

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Ольга Плешкова