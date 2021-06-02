Совфед одобрил закон о временном запрете избираться причастным к экстремизму лицам

В среду на заседании Совет Федерации одобрил закон, вводящий временный запрет для руководителей и членов экстремистских или террористических организаций. Запрет распространяется на лиц, причастных к этим организациям, сообщает ТАСС.



Таким лицам запретят избираться на все выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации таких организаций. Если суд установил причастность сотрудника или лица к подобной организации, запрет действует в течение трех лет.

Причастными к организациям будут считать лиц, поддерживающих их цели, формы и мероприятия. В отношении же учредителей судебного решения о причастности не требуется.

Ранее в России предложили ограничить права на работу в избирательных комиссиях тех, кто причастен к экстремизму. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Маргарита Головатенко