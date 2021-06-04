Монреаль примет чемпионат мира — 2024 по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал информацию о местах проведения чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию в 2024 году.

Мировое первенство принято решение отдать канадскому Монреалю. Ожидается, что соревнования пройдут с 18 по 24 марта 2024 года.

Фото: fsrussia.ru

В том же году состоится чемпионат Европы, который проведут в столице Венгрии в Будапеште. Фигуристы будут соревноваться с 22 по 28 января.

Напомним, в нынешнем году чемпионат мира состоялся в Стокгольме. В 2022 году первенство мира по фигурному катанию пройдет во французском Монпелье, в 2023-м — в японской Сайтаме.

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