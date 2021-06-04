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В Татарстане в ночном пожаре погибла 56-летняя женщина

07:56, 04.06.2021
В Татарстане в ночном пожаре погибла 56-летняя женщина
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Спасском районе Татарстана в ночном пожаре погибла 56-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о горении частного дома в селе Ямбухтино поступило в 02.39.

В шесть утра во время разбора строительных конструкций спасатели обнаружили тело женщины.

Сейчас устанавливается причина пожара.

В эту же ночь в Татарстане мужчина был госпитализирован в больницу с ожогами после пожара в бане.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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