В Татарстане в ночном пожаре погибла 56-летняя женщина
В Спасском районе Татарстана в ночном пожаре погибла 56-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Сообщение о горении частного дома в селе Ямбухтино поступило в 02.39.
В шесть утра во время разбора строительных конструкций спасатели обнаружили тело женщины.
Сейчас устанавливается причина пожара.
В эту же ночь в Татарстане мужчина был госпитализирован в больницу с ожогами после пожара в бане.
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