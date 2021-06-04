В Татарстане мужчина госпитализирован с ожогами после пожара в бане

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане мужчина госпитализирован в больницу с ожогами после пожара в бане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о горении частной бани в СНТ «Литейщик» в Тукаевском районе поступило в четыре утра. По прибытии спасатели обнаружили частично обгоревшую дощатую баню.

Огонь потушили до прибытия первых пожарных расчетов. В результате пожара пострадал 38-летний мужчина, его с ожогами лица и тела 2 степени (45%) госпитализировали в БСМП Набережные Челны.

Вчера в Набережных Челнах пламя с загоревшегося ларька шаурмы едва не перекинулось на торговый центр «Диметра».



Ольга Плешкова