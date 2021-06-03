В Ростуризме прогнозируют полное восстановление внутреннего туризма в следующем году

Российский внутренний туризм полностью восстановится в 2022 году. Такой прогноз дала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

— Мы ожидаем, что полностью показатели внутреннего туризма восстановятся в начале 2022 года. По динамике восстановления отрасли мы с прошлого года в лидерах среди всех стран», — передает ее слова ТАСС.

Фото: pixabay.com

2020 год российская туристическая отрасль закончила с показателем 60% внутреннего турпотока от уровня 2019 года, напомнила она. В Ростуризме ожидают, что в этом году отрасль восстановится на 80% по отношению к 2019 году. В курортных и природных территориях прогнозируется прирост 15—20% к показателям 2019 года как и в прибыли, так и в потоке туристов.

Во вторник Госкомитет РТ по туризму рассказал, какие туристические программы и виды отдыха ждут жителей и гостей республики этим летом. Все подробности — в материале «Реального времени».

