В Минцифры рассказали, какие в России созданы условия для IT-бизнеса

В России уже полгода действует совершенно новое условие в части налогов для IT-компаний. Об этом рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По поручению президента России Владимира Путина был принят федеральный закон, по которому для компаний-разработчиков IT-сферы радикальным образом снижены налоги. Так, налог на прибыль снижен с 20 до 3%, а социальные взносы в фонд оплаты труда снизили с 14 до 7,6%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мы активно общаемся с теми компаниями и разработчиками, которые в разное время по разным причинам уехали из России, обосновались в Ирландии, на Кипре, в других странах. Они говорят, что условия в России теперь в части налогов стали очень интересными — во многом даже интереснее, чем в других юрисдикциях, — передает RT его слова.

В конце мая стало известно, что правительство России до 2024 года выделит 5,26 млрд рублей на поддержку бизнесменов при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики.