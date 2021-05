Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Венесуэле

Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» одобрено в Венесуэле, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд благосостояния России) объявляет об одобрении российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в сообщении.

#RDIF announces the approval of the Russian single-dose Sputnik Light vaccine against coronavirus in Bolivarian Republic of #Venezuela. pic.twitter.com/ioeRU4NenU