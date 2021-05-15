Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Венесуэле
Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» одобрено в Венесуэле, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд благосостояния России) объявляет об одобрении российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в сообщении.
#RDIF announces the approval of the Russian single-dose Sputnik Light vaccine against coronavirus in Bolivarian Republic of #Venezuela. pic.twitter.com/ioeRU4NenU— RDIF (@rdif_press) May 15, 2021
В начале мая в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Это уже четвертая отечественная вакцина от коронавируса. Эффективность препарата составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.
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