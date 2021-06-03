В КФУ прокомментировали закупку дорогих смартфонов и планшетов

Фото: Максим Платонов

Казанский федеральный университет покупает смартфоны и планшеты на общую сумму более 1,3 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В документе отмечается, что вузу необходимы смартфоны за 50 980 рублей, 67 485 рублей, 106 500 рублей и ряд других устройств.

фото: pixabay.com

В учебном заведении «Реальному времени» сообщили, что КФУ занимается разработкой приложений под iOS для всех актуальных на рынке смартфонов и планшетов от Apple. Для этого были выбраны телефоны разных моделей, чем и обусловлены цены.

Недавно стало известно, что в КФУ проходят съемки документального фильма «Бутлеров. Химия жизни» для телеканала «Россия-Культура». Кинолента посвящена знаменитому русскому химику, основоположнику теории химического строения органических веществ, ректору Императорского Казанского университета (1860—1863) Александру Бутлерову.

Алексей Нечаев