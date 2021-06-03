В КФУ снимают фильм «Бутлеров. Химия жизни»

Фото: Максим Платонов (архив)

В КФУ проходят съемки документального фильма «Бутлеров. Химия жизни» для телеканала «Россия-Культура». Кинолента посвящена знаменитому русскому химику, основоположнику теории химического строения органических веществ, ректору Императорского Казанского университета (1860—1863) Александру Бутлерову.

Съемки ведутся в Зоологическом музее и гербарии им. Э.А. Эверсмана, музее истории Казанского университета, музее Казанской химической школы, в химическом институте им. А.М. Бутлерова.

Фото: media.kpfu.ru

Съемочная группа также успела побывать в селе Большие Полянки Алексеевского района РТ, где засняла пчелиные ульи, которые сделаны по технологии Бутлерова. Они сохранили первозданный вид даже спустя 200 лет.

После завершения съемок в Казани, работа над кинокартиной продолжится в Москве. В эфире телеканала «Россия-Культура» фильм покажут в сентябре — октябре 2021 года, сообщается на сайте КФУ.

В конце февраля в КФУ прошли съемки российского фильма «Святитель». В них принял участие российский актер театра и кино Дмитрий Певцов.