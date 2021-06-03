Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» представит Россию на Каннском фестивале

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» представит Россию на 74-м Каннском фестивале. Об этом сообщил арт-директор кинофорума Тьерри Фремо.

Кинокартина «Петровы в гриппе» вошла в конкурсную программу фестиваля, отмечает rfi.fr/ru.

Серебренников ранее участвовал в конкурсе в Каннах. В 2018 году его фильм «Лето» оспаривал каннскую Золотую пальмовую ветвь. Поучаствовать в фестивали лично он не смог из-за домашнего ареста.

Напомним, в прошлом году Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно по делу «Седьмой студии» о хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа». Остальные фигуранты дела — бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — также приговорены к условным срокам. В марте этого года Кирилл Серебренников ликвидировал «Седьмую студию».

Ольга Плешкова