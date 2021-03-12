Серебренников ликвидировал «Седьмую студию»
По решению учредителей была ликвидирована автономная некоммерческая организация «Седьмая студия» согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
22 декабря 2020 года юрлицо прекратило свою деятельность. Кирилл Серебренников являлся учредителем.
Напомним, в прошлом году Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно по делу о хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа». Остальные фигуранты дела — бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — также приговорены к условным срокам.
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