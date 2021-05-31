ЕС ужесточает правила получения шенгенских виз

Фото: Максим Платонов

Совет ЕС внес изменения в Визовую информационную систему (VIS) и ужесточил получение краткосрочных шенгенских виз. Это делается для улучшения контроля за миграцией и безопасностью стран.

По новым правилам, фотография на визу должна быть сделана при подаче заявления, в том числе для детей до 6 лет. Фото, сделанное заранее, можно приложить к пакету документов, но его необходимость будет определять страна въезда.

Фото: wikimedia.org

Отпечатки пальцев для получения шенгенской визы должны быть у детей с 6 лет.

Биометрические данные заявителей будут храниться в базе 5 лет, как и сейчас. Исключение сделают для детей до 12 лет: их отпечатки удалят после окончания срока действия визы. Правоохранительные органы будут иметь доступ к базам данных граждан, которым исполнилось 14 лет. Ранее этот возраст составлял 18 лет.

В VIS будут указывать данные не только о краткосрочных, но и о долгосрочных визах и видах на жительство. На данный момент такой базы данных нет. Перед выдачей будет проводиться расширенная проверка биографических данных заявителя в базах данных по вопросам безопасности и миграции. Ожидается, что в будущем VIS будет сопряжена с базами Европола, Интерпола и другими базами данных Евросоюза, говорится в сообщении на сайте Евросоюза.

На прошлой неделе Франция объявила о начале приема документов россиян с 1 июня для продления истекших из-за пандемии многократных пятилетних шенгенских виз.



Татьяна Леухина