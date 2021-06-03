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В Татарстане на лечение коронавирусных больных направили 5,8 млрд рублей

11:03, 03.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане на лечение коронавирусных больных направили 5,8 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на лечение коронавирусных больных направили 5,8 млрд рублей, сообщила глава фонда ОМС Алсу Мифтахова на заседании комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам.

По ее словам, это касается только больных, которые проходили лечение в станционаре.

Еще 23 млн рублей потратили на ПЦР-тесты.

В апреле Татарстан вошел в рейтинг десяти лучших регионов в борьбе с коронавирусом и занял шестое место. В исследовании отмечается, что власти республики не снижают ограничения, несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью улучшается. Лидером в рейтинге стала Москва, второе место у Челябинской области, третье у Тюменской области. Четвертое и пятое места в рейтинге — у ЯНАО и Новгородской области.

Луиза Игнатьева
ОбществоМедицина Татарстан
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