В Татарстане на лечение коронавирусных больных направили 5,8 млрд рублей

В Татарстане на лечение коронавирусных больных направили 5,8 млрд рублей, сообщила глава фонда ОМС Алсу Мифтахова на заседании комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам.

По ее словам, это касается только больных, которые проходили лечение в станционаре.

Еще 23 млн рублей потратили на ПЦР-тесты.

В апреле Татарстан вошел в рейтинг десяти лучших регионов в борьбе с коронавирусом и занял шестое место. В исследовании отмечается, что власти республики не снижают ограничения, несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью улучшается. Лидером в рейтинге стала Москва, второе место у Челябинской области, третье у Тюменской области. Четвертое и пятое места в рейтинге — у ЯНАО и Новгородской области.

Луиза Игнатьева