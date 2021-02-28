В КФУ прошли съемки российского фильма

В Казанском федеральном университете прошли съемки российского фильма «Святитель». В них принял участие российский актер театра и кино Дмитрий Певцов.

Съемки проходили в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки имени Н.И. Лобачевского КФУ. Специально для этого сотрудники библиотеки подобрали более 20 изданий, отражающих жизнь Гермогена в Казани, обретение им Казанской иконы Божией Матери.

«Святитель» входит в трилогию фильмов, которые связаны с Казанской иконой Божией Матери. Две кинокартины уже сняты. Сейчас идет работа над завершающим фильмом трилогии — о патриархе Гермогене, выдающемся деятеле российской истории и церкви, герое 1612 года, человеке, вдохновлявшем ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Фото: pixnio.com

Съемки фильма стартовали осенью 2020 года. В фильме, помимо Певцова, снимаются также актеры Александр Балуев и Екатерина Гусева. Картину планируется представить летом этого года.

Фильм снимался в Москве — в Патриарших палатах, Успенском соборе, а также в Казанско-Богородицком монастыре, павильонах Казанского государственного института культуры и искусств, сообщает пресс-служба КФУ.

Напомним, съемки этой кинокартины проходили в Казани еще в ноябре прошлого года.