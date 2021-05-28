Новости общества

17:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: в Челнах ожидают приезд Михаила Мишустина

12:14, 28.05.2021
СМИ: в Челнах ожидают приезд Михаила Мишустина
Фото: Максим Платонов

СМИ сообщают, что на следующей неделе в Набережные Челны приедет премьер-министр Михаил Мишустин. Ожидается, что он посетит предприятие КАМАЗ.

Визит премьера назначен на 3 июня. Программа мероприятий пока уточняется, пишет Chelny-biz.ru.

Отметим, что накануне пресс-служба КАМАЗа разослала журналистам приглашения для участия в «крупном пресс-мероприятии», которое как раз состоится 3 июня.

Михаил Мишустин посещал Татарстан в апреле 2021 года. «Реальное время» сообщало о встрече Мишустина и Минниханова в Казанской ратуше. Подробнее о визите премьер-министра России в Казань читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
ОбществоВластьПромышленностьМашиностроение Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем