СМИ: в Челнах ожидают приезд Михаила Мишустина
СМИ сообщают, что на следующей неделе в Набережные Челны приедет премьер-министр Михаил Мишустин. Ожидается, что он посетит предприятие КАМАЗ.
Визит премьера назначен на 3 июня. Программа мероприятий пока уточняется, пишет Chelny-biz.ru.
Отметим, что накануне пресс-служба КАМАЗа разослала журналистам приглашения для участия в «крупном пресс-мероприятии», которое как раз состоится 3 июня.
Михаил Мишустин посещал Татарстан в апреле 2021 года. «Реальное время» сообщало о встрече Мишустина и Минниханова в Казанской ратуше. Подробнее о визите премьер-министра России в Казань читайте в материале «Реального времени».
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