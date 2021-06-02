Швейцария не примет сертификаты о вакцинации «Спутником V» у журналистов для аккредитации на саммит Россия — США

Швейцария открыла аккредитацию СМИ на саммит Россия—США, который состоится в Женеве 16 июня. Однако допускаться будут только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией, заявил официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер.

Сертификаты о полной вакцинации российской вакциной «Спутник V» приниматься не будут.

Для получения аккредитации журналисты должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до получения бейджа, либо подтверждение о перенесенной недавно болезни.

В пресс-центре саммита быстрые тесты на COVID-19 будут бесплатными, его потребуется сделать лишь один раз, передает «РИА Новости».

Встреча лидеров двух стран состоится 16 июня в Женеве. Как рассказали в Кремле, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, актуальные вопросы международной повестки дня.

