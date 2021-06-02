На следующей неделе в тестовом режиме заработают объекты «Северного потока — 2»

Объекты строящегося магистрального газопровода «Северный поток 2» в Ленинградской области начнут работу в тестовом режиме со следующей недели. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону», — цитирует его ТАСС.

фото: gazprom.ru

Также он отметил, что проект вышел на финишную прямую.

Коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил, что Nord Stream 2 AG — компания-оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» — уверена в завершении строительства трубопровода.

В конце апреля президент США Джо Байден заявил, что введение санкций против строительства трубопровода «Северный поток — 2» — контрпродуктивный шаг для отношений с Европой.



Алексей Нечаев