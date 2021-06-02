В компании Nord Stream 2 AG рассказали, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено
Коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил, что Nord Stream 2 AG — компания-оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» уверена в завершении строительства трубопровода.
«Газопровод будет готов», — сказал он.
Также он отметил, что компания позитивно оценивает ход работ по реализации проекта, сообщает ТАСС.
В конце апреля президент США Джо Байден заявил, что введение санкций против строительства трубопровода «Северный поток — 2» — контрпродуктивный шаг для отношений с Европой.
До этого Госдепартамент подтвердил в своем докладе Конгрессу США, что санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», фактически не будет. Как пояснил Bloomberg, их введут, но сразу же остановят. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) пояснил, что США откажутся от введения новых ограничительных мер против газопровода «в интересах национальной безопасности».
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