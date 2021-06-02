Минтруд Татарстана напомнил о трех выходных днях в июне в связи с празднованием Дня России

Минтруд Татарстана напомнил жителям республики о трех выходных днях в июне в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поскольку в этом году 12 июня выпадает на субботу, выходной переносится на 14 июня, понедельник. Таким образом, россияне будут отдыхать 12, 13 и 14 июня.



Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом месяце россияне отдыхали с 1 по 11 мая. Президент России Владимир Путин согласился объявить нерабочие дни с 4 по 7 мая. За период десятидневных выходных в Казань приехали свыше 150 тысяч туристов и экскурсантов.



Татьяна Леухина