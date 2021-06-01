Более 150 тысяч туристов посетили Казань за майские праздники

В этом году десятидневные праздничные выходные в мае привлекли в Казань свыше 150 тысяч туристов и экскурсантов, как из республики, так и других регионов России. Об этом сообщил глава республиканского Госкомитета по туризму Сергей Иванов на брифинге, посвященном открытию летнего туристического сезона на территории Татарстана.

Он отметил, что больше всего туристов приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга, а также их областей, на втором месте — туристы из регионов Приволжского федерального округа, Центральной России, посетили республику даже жители Камчатки и городов Дальнего Востока.

Также Иванов добавил, что этот летний сезон для сферы туризма ожидается более плодотворным, чем прошлогодний, отметив, что загруженность отелей Казани уже хорошая.

Ангелина Панченко