Уремович и Ливайя вошли в резервный состав сборной Хорватии на ЧЕ-2020

Тренерский штаб сборной Хорватии назвал имена футболистов, вошедших в расширенный состав для подготовки к чемпионату Европы — 2020 по футболу.

Всего приглашены 26 футболистов. В числе вызванных из РПЛ игроков оказались защитник «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Еще двое — капитан казанского «Рубина» Филип Уремович, хавбек московского «Динамо» Никола Моро, а также экс-форвард казанцев Марко Ливайя — включены в резервный список. Они могут попасть в окончательный состав в случае форс-мажора с одним из игроков из основной заявки сборной.

На чемпионате Европы — 2020 в групповом раунде Хорватии предстоит сыграть в одной группе с Англией, Чехией и Шотландией.

Напомним, ранее стал известен расширенный состав сборной России по футболу на предстоящий турнир.