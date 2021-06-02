«Уфа» продлила контракт с защитником Никитиным

Защитник «Уфы» Алексей Никитин продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте уфимцев. Срок нового соглашения не уточняется.

Никитин выступает за «Уфу» с 2015 года, куда перешел из пермского «Амкара». На счету защитника 109 матчей за уфимский клуб, в которых он отметился 2 забитыми голами.

В прошедшем сезоне во всех официальных турнирах Никитин провел 26 матчей.

Напомним, ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг слухи о возможном закрытии клуба.