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«Уфа» продлила контракт с защитником Никитиным

14:40, 02.06.2021
«Уфа» продлила контракт с защитником Никитиным
Фото: vk.com/ufafc

Защитник «Уфы» Алексей Никитин продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте уфимцев. Срок нового соглашения не уточняется.

Никитин выступает за «Уфу» с 2015 года, куда перешел из пермского «Амкара». На счету защитника 109 матчей за уфимский клуб, в которых он отметился 2 забитыми голами.

В прошедшем сезоне во всех официальных турнирах Никитин провел 26 матчей.

Напомним, ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг слухи о возможном закрытии клуба.

СпортФутбол Башкортостан
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