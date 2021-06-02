Второй этап продажи туров с кешбэком начнется 1 октября

Второй этап продажи туров с кешбэком в текущем году начнется 1 октября, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Туры с кешбэком будут продаваться до декабря 2021 года, сообщает ТАСС.

По слова Догузовой, турпоток в российские регионы в этом году может вырасти на 15-20% к доковидному 2019 году. В целом турпоток в Россию может восстановиться на 80-85% к уровню 2019-го.

Фото: realnoevremya.ru

20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей смогут получить жители Татарстана, отдыхая в летний период на территории своей республики. Совершить возврат можно за экскурсионные туры, круизы по Волге, отдых в детских лагерях.

Маргарита Головатенко