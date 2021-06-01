Жители Татарстана смогут получить кешбэк, путешествуя по республике

20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей смогут получить жители РТ, отдыхая в летний период на территории своей республики. Об этом на брифинге, посвященном открытию турсезона в РТ, сообщил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Он добавил, что совершить возврат можно за экскурсионные туры, круизы по Волге, отдых в детских лагерях, и напомнил при этом об условиях программы кешбэка: продолжительность поездки должна быть не менее двух ночей (три дня), а оплата проводиться только по карте «Мир». Ограничений по стоимости путешествия нет, а приобрести туры можно напрямую или через онлайн-агрегаторов.

Кроме того, можно сделать возврат за проживание в отелях при условии наличия у него классификации, то есть звездности. Также доступен для бронирования по программе туристического кешбэка и 31 санаторий Татарстана .

Напомним, на продление программы туристического кешбэка за поездки по России выделят еще 4,7 млрд рублей.

Ангелина Панченко