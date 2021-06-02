В мэрии Казани ответили, будут ли сносить дома в Аметьево для новых ЖК

Проект планировки территории (ППТ) «Аметьево» для одноименного поселка и соседнего жилого массива Калуга в Казани по итогам общественных обсуждений, в которых приняли участие более 200 человек, направят на доработку. В связи с этим замначальника Управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова ответила на волнующие местных жителей вопросы, говорится на сайте мэрии города.

На вопрос о том, зачем нужно разрабатывать новый проект планировки, Латыпова ответила, что предыдущие ППТ для жилых массивов Аметьево и Калуга были разработаны еще в 2012 и 2015 годах.

— Местные жители неоднократно обращались в Управление архитектуры и градостроительства Казани с просьбами пересмотреть красные линии, размещение жилых комплексов и социальных объектов на территории ИЖС. Кроме того, владельцы земельных участков часто просили изменить вид разрешенного использования земли. В связи с этим и возникла необходимость разработки нового документа, — сообщила Латыпова.

По ее словам, в старом проекте было предусмотрено расширение улиц Аметьевской (начало), Хороводной, Калужской, Нестеровской, пер. Горный, Кривой, 1-я Газонной, Магаданской, Пехотной. После обращений жителей в новом проекте красные линии скорректированы, и эти улицы расширяться не будут.

— Кроме того, в прежнем ППТ строительство детских садов предусматривалось на частных территориях. По новому проекту, с учетом предложений, поступивших во время общественных обсуждений, проблему нехватки детских садов планируется решить за счет муниципальной земли. Кстати, новый ППТ предусматривает строительство двух новых детских садов, — сообщила она.

Один из самых частых вопросов — будут ли изымать дома под строительство новых жилых комплексов.

— Спешу заверить — это невозможно. По законодательству индивидуальные жилые дома можно изъять только под строительство дороги... В этом случае собственники изымаемых участков в обязательном порядке получают выплату, — отметила Латыпова

По результатам общественных обсуждений из нового ППТ исключили более 10 многоэтажных жилых комплексов. Теперь осталось всего два.



Латыпова ответила на вопрос и о том, где именно запланировано строительство дорог:

— На территории Аметьево и Калуги генпланом заложено строительство трех дорог — от проспекта Универсиады до ул. Гвардейской с дальнейшим выходом на Вознесенский тракт; вдоль железной дороги — от проспекта Универсиады до ул. Абжалилова; а также расширение ул. Моторной. Это позволит создать новые транспортные связи и соединить разные районы города, с учетом строящихся дорог.

Фото: kzn.ru

Одна из дорог пройдет вдоль железной дороги.



— Эта дорога соединит проспект Универсиады с ул. Абжалилова. Ее размещение вдоль железной дороги — это самое безопасное решение, поскольку она пройдет в зоне санитарной защиты железной дороги, тем самым минимизируются риски нанесения вреда окружающей среде. Кроме того, в этой зоне запрещено какое-либо жилищное строительство, а значит, никакого сноса жилья не будет, — сообщила замначальника Управления архитектуры и градостроительства

Латыпова отметила, что принятие нового проекта планировки территории не значит, что уже завтра там начнутся работы:

— ППТ не устанавливает сроки реализации намеченных планов. Напомним, документ определяет лишь перспективное развитие территории. Более того, даже реализация всего, что предусмотрено генпланом, не всегда удается в намеченные сроки. Так, строительство Большого Казанского кольца было заложено еще Генпланом в 1969 году, однако реализация проекта началась лишь в последние годы. Так же и в данном случае — решение о строительстве новых дорог в Аметьево и Калуге еще не принято. Когда начнется их проектирование, также не определено.