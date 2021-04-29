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В казанском Аметьево «нарисовали» многоэтажки почти на 14 тысяч жителей

14:39, 29.04.2021 21
В казанском Аметьево «нарисовали» многоэтажки почти на 14 тысяч жителей
Фото: wikimapia.org

Дома, школы, детсады

В Казани на общественные обсуждения вынесли проект планировки территории «Аметьево». Их планируется провести c 29 апреля по 3 июня. Площадь территории — 288 га в Вахитовском районе.

При этом, судя по карте, в проекте под территорией «Аметьево» понимают как нынешнее Аметьево, так и соседний жилой массив «Калуга». В мэрии города пояснили, что речи об объединении территорий не идет, «Аметьево» — просто название проекта. Границы проекта территории: на севере — улица Достоевского, на востоке — земельный отвод железнодорожного пути Казань — Аметьево, на юго-западе — улица Подаметьевская, улица Тихомирнова, на северо-западе — улица Роща Фрунзе, Шамовский овраг, улица Вишневского.

Здесь, на территории 18,63 га, предлагается разместить многоквартирные дома. В них предполагается поселить 13,7 тыс. человек. Еще 1,03 га отдадут под малоэтажную индивидуальную жилую застройку и 0,85 га — под малоэтажную блокированную жилую застройку. Сколько жилых комплексов планируется построить, из текста документа непонятно.

Площадь территории — 288 га в Вахитовском районе. Фото kzn.ru

Общая площадь квартир многоквартирной многоэтажной и среднеэтажной застройки может составить 357,5 тыс. кв. м. Количество домовладений планируемой малоэтажной индивидуальной и блокированной застройки — 50.

На территории предлагается построить школу на 1224 места и 12 детских садов (на 50, 80, 100, 120, 140, 220 и 340 мест). Не забыли и об озеленении территории: деревья планируется высадить вокруг жилых зданий, детских садов, яслей, административных учреждений. Кроме того, 2,6 га планируется отдать под скверы, еще 9,2 га — на объекты природно-рекреационного комплекса (ПРК) (парки). Также запланировано строительство двух дорог. Отдельно напомним, что в этом году власти города запланировали ремонт дорог для обеспечения подъездных путей к соцобъектам в Аметьево и других поселках.

Cудя по карте, в проекте под территорией «Аметьево» понимают как нынешнее Аметьево, так и соседний жилой массив «Калуга». Фото wikimapia.org

В дошкольных учреждениях потребуется 1 126 мест, в общеобразовательных учреждениях — 2 379 мест. Также на территории нужно будет обустроить 4 124 машино-места и 553 машино-места на гостевых автостоянках. Проект поделили на 17 этапов.

Казань обрастает многоэтажками

Это не первый проект по строительству многоэтажных жилых комплексов в столице Татарстана.

В феврале текущего года в Казани на общественные обсуждения вынесли проект реновации части территории у Речпорта. Здесь предлагается построить два микрорайона площадью 55,2 и 8,6 га. Общая площадь жилого фонда пяти ЖК составит 311,7 кв. м для 13,8 тыс. человек.

А в прошлом году утвердили проект планировки части микрорайона №5, расположенного в южной части жилого района «Седьмое небо» в Советском районе Казани. Здесь появятся два жилых комплекса с 3 068 квартирами.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 21

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    Вот город встанет
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    Анонимно 29 апр
    Не встанет, нормально все будет. Дорожное развитие ведь тоже не стоит на месте.
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    Анонимно 30 апр
    Стоят на месте пробки с января текущего года !
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  • Анонимно 29 апр
    Хоть бы небоскребы возвели
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  • Анонимно 29 апр
    Надеюсь, в этот раз не обманут с этим: На территории предлагается построить школу на 1224 места и 12 детских садов (на 50, 80, 100, 120, 140, 220 и 340 мест).
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/211166-na-obschestvennye-obsuzhdeniya-vynesli-proekt-territorii-ametevo
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  • Анонимно 29 апр
    Въезжаешь с Мамадышского тракта сейчас уже каменные джунгли , рельеф , ландшафт убит основательно многоэтажками . Город превратился в монстр , с небольшими островками , где можно вздохнуть .Алчность верхушки перевалило все грани разумности .
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    Анонимно 29 апр
    Это город, мегаполис тем более. Поэтому понятное дело, что строят. Живите в лесу тогда
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  • Анонимно 29 апр
    прощай калуга
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    Анонимно 29 апр
    какая еще калуга?
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    Анонимно 30 апр
    Вы статью вообще читали?
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  • Анонимно 29 апр
    все там загадят.
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  • Анонимно 29 апр
    задолбали
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  • Анонимно 29 апр
    Третью гору хоть не трогайте, варвары.
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    Анонимно 29 апр
    да ладно вам, город должен развиваться
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  • Анонимно 29 апр
    Последнее фото прямо в тему - тучи сгущаются над Аметьево
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  • Анонимно 29 апр
    Последний абзац - в одном предложении трижды район: микрорайон, жилой район, Советский район. А вообще - Таня -молодец
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  • Анонимно 29 апр
    Еще один человейник
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  • Анонимно 29 апр
    Людям где-то жить надо, вот и строят. Это необходимо городу.
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  • Анонимно 30 апр
    куда там еще-то?!
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  • Анонимно 30 апр
    Частный сектор сносить будут?
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  • Анонимно 30 апр
    Живу в Аметьево, частный дом, почему нет информации что с нами будет, нормально они так денег поднимут.....
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