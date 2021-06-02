Воронков признан лучшим игроком матча сборной России против Белоруссии на ЧМ-2021

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков признан лучшим игроком матча между сборной России и командой Белоруссии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии.

20-летний хоккеист помог российской сборной разгромить соперника со счетом 6:0, записав в свой актив заброшенную шайбу и ассист. Всего нападающий провел на льду 16:27 минут и закончил встречу с показателем полезности +3.

Фото: iihf.com

Это уже вторая шайба Воронкова, заброшенная на чемпионате мира — 2021. Также в его активе 4 голевые передачи, по количеству очков (6) он уступает только Михаилу Григоренко (8 баллов) и Александру Барабанову (8 баллов).

Напомним, в четвертьфинале сборная России сыграет с командой Канады.

О том, чем запомнились хоккеисты из клубов Татарстана и Башкортостана на групповом этапе ЧМ-2021, читайте в материале «Реального времени».