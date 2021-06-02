«Барсы» Воронков и Хенкель, «нефтехимик» Клок и все-все-все на ЧМ

Чем запомнились хоккеисты из клубов Татарстана и Башкортостана

На чемпионате мира по хоккею в Латвии завершились матчи группового этапа. Половина команд отправилась по домам, а другая половина готовится разыграть медали самого интригующего чемпионата мира. В плей-офф мы увидим Дмитрия Воронкова из «Ак Барса», Лукаша Клока из «Нефтехимика», а прямо сейчас распрощались с трио юлаевцев в составе сборной Беларуси. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Казанский ROC Дмитрий Воронков

Как известно, российская сборная носит на чемпионате мира официальное название ROC, что расшифровывается как Russian Olympic Committee. Это впервые в истории, поскольку Олимпиаду в Пхенчхане наши играли, будучи OАR, Олимпийские атлеты из России. А приснопамятная Олимпиада 1992 года в Альбервилле запомнилась сборной под аббревиатурой EUN, объединенной команды, хотя там играли россияне. Три воспитанника других республик литовец Дарюс Каспарайтис, украинцы Алексей Житник (в будущем игроки «Ак Барса») и Сергей Петренко играли затем за сборную России. Вспомнить об этих турнирах приятно, в том числе, потому что выступая под аббревиатурой мы оба соревнования выигрывали, причем в Пхенчхане уступили Словакии на групповом этапе, собственно, как и сейчас.

В сборной ROC один действующий «барс» Дмитрий Воронков, и он уже заслуживает отдельного упоминания. На федеральном интернет-ресурсе Воронкову даже посвятили партнерский материал, спонсором которого выступает Федерацией хоккея России. И это, в целом, стратегически правильно, поскольку Воронков массовому зрителю запомнился только результативной ошибкой на прошлогоднем МЧМ, финал которого мы проиграли Канаде. Мало надежды на то, что кто-то будет персонально наблюдать за «Ак Барсом», где Воронков весьма заметен, и ловит шайбы лицом. Помимо того, манера игры Воронкова не бросается в глаза, хотя и приносит немало дивидендов. К примеру, в стартовом матче с Чехией Воронкову записали голевую передачу на Александра Барабанова, хотя там был эпизод отбора шайбы у Лукаша Радила, после чего она и отскочила к россиянину. Стоит отметить, что по ходу матча наш наставник Валерий Брагин, после травмы Константина Окулова, перевел Воронкова из сдерживающей тройки Швец-Роговой-Каменев в стартовое звено с Барабановым и Шалуновым.

Помимо того, Воронков выходил на реализацию большинства четвертым форвардом в другом звене, но не закрывал синюю линию, а барражировал на пятаке, когда Антон Бурдасов забрасывал шайбу. Помнится, Александр Мальцев был хорош не только индивидуально, но и как хоккеист, который находил общий язык практически с любыми партнерами.

В игре с британцами Воронков помог передачей Михаилу Григоренко, и наши отличились уже в меньшинстве, а с Данией Дмитрий сам забил один из трех голов.

Чешский «нефтехимик» Клок

Команда из Нижнекамска практически одновременно подписала двух чехов Рональда Кнота из «Либереца» и Лукаша Клока из финского «Лукко». Какое-то время их фамилии были схожи для татарстанских болельщиков, как легендарные Лелек и Болек или Чук и Гек. Даже то, что Клока пригласили на чемпионат мира, не сильно помогало в идентификации чехов. Клок остался в запасе в игре против нас, а в матчах со Швейцарией (2:5) и Беларусью (3:2) растворился, как и лидеры своей сборной. О чем говорить, если у чехов даже любимец казанской публики Иржи Секач в этих матчах был практически незаметен. При этом, играя в разных звеньях, Клок и Секач оба раза оказывались на льду, когда беларусы забивали голы.

Но уже следующий матч Клока со Швецией стал для его очевидцев запоминающимся. После двух периодов Чехия уступала — 0:2, и была в шаге от дальнейшего вылета из чемпионата. Более того, Клок стал одним из антигероев, когда заработал ненужное удаление, блокировав шведа клюшкой в область горла. Удаление было реализовано, а Клок с лавки штрафников перекочевал на скамейку запасных, чтобы порешать: пан или пропал. Выбрал пана, хотя тот, как писали классики Ильф и Петров, явный поляк. Клок забил решающий гол, в момент, когда партнеры уже сравняли счет. Бросок был не сильным, и скорее всего, даже неточным, но помог рикошет от ноги шведа. Чья эта нога, сказать сложно, но для чехов это была «нога у кого надо нога».

В матче с англичанами Клок продолжил забивать, открыв счет, а в игре с датчанами он опять ушел в тень. Партнеров по звену Скленичку, Врану и Хытила комментаторы называли неоднократно, а Клока как не бывало. Матч получился запоминающимся. Чехи и датчане «любят» решать свои проблемы в серии буллитов, когда в 2013-м выиграли славяне, в 2016-м — скандинавы, а сейчас опять пришла очередь чехов. Причем, очевидцам матча запомнится момент, когда тренеры команд после третьего буллита поменяли обоих вратарей. Чешская смена имела успех, хотя победить они могли в овертайме, забив гол. Но хорошо сработал датский тренер по видеопросмотрам, углядев достаточно спорное положение вне игры. В результате гол отменили, вернув командам минуту игры, после которых и состоялась захватывающая серия буллитов.

Теоретически матч со Словакией позволял Клоку показать свои возможности во всей красе. Наставники сборной не заявили на игру Врану, Коваржа, Кубалика, Секача. Хытил был в заявке, но не на площадке. Касаемо обороны, не играл Филипп Гронек, фамилию которого комментаторы матча с Данией произносили неимоверное количество раз. Такое в хоккее ранее бывало во время короткого репортажа с Олимпиады 1976, поскольку журналистка Нина Еремина в составах команд Румынии и ФРГ никого не знала, кроме немца Эриха Кюнхакля, фамилию которого и называла при каждом удобном случае. Сейчас было нечто подобное, и со стороны казалось, что борода Гронека успела еще подрасти за те 33 с лишним минуты, что он провел на площадке.

Но в итоге в матче со словаками активность нижнекамца ограничилась фразой: «Шустр на Клока», в остальном новоиспеченный нефтехимик пребывал в тени. С другой стороны — итоговый счет — 7:3 в пользу чехов говорит о хорошей работе обороны, в том числе малозаметного Клока.

Кстати, матч, который, по сути, ничего не решал, выдался очень боевым. Достаточно вспомнить эпизод, когда Поспишил врезал клюшкой по ребрам Задине, после чего Зогорна сбросил перчатку, и, повалив Поспишила на лёд, начал его дубасить. Специально не уточняем, кто из хоккеистов какую страну представляет: и Поспишилы и Задины играли в хоккей и за тех, и за других, поскольку все смешалось в доме Ческословенском.

Кирилл Панюков: мистер незаметность

В межсезонье «Ак Барс» заключил контракт с 23-летним Кириллом Панюковым из «Барыса», из-за чего у казанских болельщиков появился лишний повод поболеть за сборную Казахстана. Удивительную в том плане, что эта сборная в очередной раз проваливает решающие матчи. В феврале 2020-го казахстанцы не смогли завоевать путевку на Олимпиаду в Пекин в группе с Голландией, Украиной и Польшей, уступив последним. Сейчас камнем преткновения для Казахстана стала Норвегия, хотя обыграв Германию, Латвию (в серии буллитов), разгромив Италию, и впервые в своей истории Финляндию (в овертайме), Казахстан выходил на последний матч хозяином своего положения. И проиграл. В целом, Панюков был незаметен на общем фоне команды и в момент, когда она на всех парах летела в плей-офф, и в момент, когда «выстрелила себе в ногу» с норвежцами.

Стоит отметить, что в Казахстане сильно развито движение КВН, имеющего, как и спорт, поддержку на государственном уровне. Исторически КВНщики выбирали для своих острот футболистов сборной России, как на коллекционеров неудач и провалов, но в последнее время хоккеисты делают всё, чтобы их прожарили и прямо сейчас и в будущем. Вне критики, пожалуй, только сын главного тренера Никита Михайлис. Два гола в ворота Канады, решающий гол и голевая передача в игре с Финляндией, которую реализовал Панюков. У новоиспеченного «барса» был еще выход один на один с финским голкипером, но он его не реализовал. Может быть, и поэтому тренеры не поставили Панюкова на реализацию буллитов, где опять же отличился Михайлис. В активе у Панюкова еще одна шайба в ворота Италии, но она была забита при счете — 7:3, и никакого интереса, кроме пополнения статистики, не вызывала.

Швеция: «Давай, до свидания!»

Из того, что на этом чемпионате случилось впервые, это не выход Швеции в плей-офф. Это в глобальном плане, а в локальном запомнились первое в истории поражения шведов от Дании и поражение от Беларуси, произошедшее впервые в истории ЧМ. Этот исход напомнил нам приятную часть Олимпиады-2002, когда под руководством Владимира Крикунова решающий гол в ворота Томи Сало забрасывал «нефтехимик» Владимир Копать.

Сейчас в составе шведов были экс-казанец Адам Рейдеборн и новоиспеченный «барс» Пер Линдхольм из «Шелефтео». И вот тут впечатлений еще меньше, чем от Панюкова. 29-летний форвард имеет двухгодичный опыт игры в НХЛ, когда за 106 матчей он забил четыре гола, но в семи матчах на ЧМ он не отличился ни разу, хотя его партнеры отличились 23 раза. На серию буллитов с Россией даже не рассматривался.

Из минусов Линдхольма еще и его удаление в игре с Данией, которое было реализовано Никласом Йенсеном, сделавшим победу своей сборной еще более убедительной — 4:2. Впрочем, в оправдание, прошедший чемпионат у Тре Крунур могут занести в актив только двое: Йеспер Фреден и Виктор Олофссон.

Уже покинувший «Ак Барс» Адам Рейдеборн по ходу чемпионата вытеснил с места основного вратаря Виктора Фаста, пропустив единственный гол с Беларусью от воспитанника нижнекамского «Нефтехимика» Германа Нестерова. В конечном итоге, получается, что снова «нефтехимик» выбил Швецию из борьбы за медали. И это правильно, поскольку шведы входят в число самых циничных сборных в истории спорта. Специальные проигрыши шведов Словакии на Олимпиаде-2006 и Канаде на ЧМ-2011 еще долго останутся в памяти любителей хоккея. А болельщикам «Нефтехимика» напомним, что на том же ЧМ-2011 впервые их хоккеист стал призером: Никлас Перссон выиграл серебро в составе сборной Швеции.

Страдания Беларуси спортивные и политические

Если для названных выше сборных чемпионат запомнится, в основном, со спортивной точки зрения, то для Беларуси исключительно с политической. Уже названная победа над шведами — это единственное светлое пятно, и то омраченное травмой Евгения Лисовца. К хоккеисту «Салават Юлаев» меньше всего претензий. Он травмировался в игре со Швецией, завершившейся минимальной победой — 1:0. Плюс матч с Чехией можно записать в актив его партнерам, среди которых были еще два юлаевца Дмитрий Коробов и Джефф Плэтт, плюс казанец Кристиан Хенкель. Хотя свою вторую шайбу чехи забивали из-под Коробова, но надо учитывать факт, что происходило это во время удаления. Кстати, на следующий матч Коробов не вышел.

А у Беларуси последовали провал за провалом. В матче с Англией в начале поединка — 1:4. Далее Плэтт забил, партнеры однажды отличились, но большего не смогли достичь — 3:4, еще одно историческое достижение, на этот раз победа Англии в высшей лиге ЧМ с 1962 года. Кстати, именно в этом же году в казахстанском Усть-Каменогорске родился главный тренер Беларуси Михаил Захаров.

С датчанами беларусы провалились в концовке, когда ведя — 2:1 отдали игровое преимущество сопернику, и выглядели просто-напросто беспомощно. Для понимания, Дания сдавала в концовке матчей со Словакией и Чехией, это вообще очень возрастная команда, в которой мог бы быть задействован еще один юлаевец Филип Ларсен, тем самым, еще более увеличив ее средний возраст.

Лисовец вернулся на лёд к матчу со Швейцарией, испив с партнерами всю горечь разгрома с теннисным счетом — 0:6. Но в этой игре травмировался уже»барс» Хенкель, попав под двойной силовой прием. Слабым утешением может служить то, что Швейцария на ЧМ вообще не церемонилась со славянами: 5:2 с Чехией, 8:1 со Словакией…

Кстати, отец швейцарца Филиппа Курашева — Константин Курашев провел один год своей карьеры в минском «Динамо». Но его сына, в сборную Беларусь заполучить не смогли. В отличие от Кристиана Хенкеля, чей отец Андрей Генкель, немец из Советского Казахстана, тоже поиграл за минское «Динамо».

В итоге Беларусь заняла общее 15 место на ЧМ, выше только Италии. При этом итальянцев преследовали серьезные проблемы с составом из-за КОВИДа. Будь в Беларуси сейчас поспокойнее, то хоккеистам досталось бы на орехи от Александра Лукашенко, но ему сейчас не до Протаса и Ко (форвард сборной Беларуси Алексей Протас). Перед Лукашенко в полный рост стоит проблема Протасевича, отбор у страны чемпионата Европы по велоспорту (плевать, что велосипедисты не смогут провести предолимпийский старт), перенос этапа Кубка мира по биатлону. Даже если обрушить гнев на хоккеистов, то там на очереди есть еще футболисты, проигравшие в отборе на ЧМ-2022 Бельгии — 0:8. Что касается Уфы, то там констатировали участие Коробова, Лисовца и Плэтта на ЧМ и на том потеряли к происходящему всяческий интерес.