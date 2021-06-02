КАМАЗ планирует продать в 2021 году больше 40 тысяч грузовиков

В 2021 году автоконцерн КАМАЗ планирует продать больше 40 тысяч грузовиков, что на 8% выше показателя прошлого года. Об этом заявил глава компании Сергей Когогин.

По мнению Когогина, около 36 тысяч автомобилей может быть реализовано на российском рынке.

В 2020 году продажи автогиганта на российском рынке выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим годом — до 32,66 тысячи, а экспорт грузовиков и машкомплектов снизился на 13% — до 4,4 тысячи. Потому продажи КАМАЗа в 2021 году могут превысить прошлогодние на 8%, пишет ТАСС.

Из отчета по МСФО за 2020 год следует, что ПАО «КАМАЗ» по итогам 2020 года получило 3,104 млрд рублей чистой прибыли против убытка в 1,955 млрд рублей годом ранее.



Ольга Плешкова