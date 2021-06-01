В Белом доме заявили, что встреча Путина и Байдена «не подарок России»

Американская администрация рассчитывает на встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Вашингтону нужно разобраться в намерениях России, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Саммит — это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы <...>. Там предстоит много работы, — приводит ее слова «Интерфакс».

Фото: pxhere.com

Встреча глав двух государств — наиболее эффективный способ понять планы и намерения России, пояснила Жан-Пьер.

В воскресенье Байден заявил, что планирует поднять тему прав человека на встрече с Путиным.



Встреча лидеров двух стран состоится 16 июня в Женеве. Как рассказали в Кремле, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, актуальные вопросы международной повестки дня.

