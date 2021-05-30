Байден намерен обсудить с Путиным тему прав человека на саммите в Женеве

Президент США Джо Байден заявил, что планирует поднять тему прав человека на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Об этом пишет ТАСС.

— Ясно заявлю, что мы не позволим нарушать эти права (человека, — прим. ред.), — сказал американский лидер, выступая в штате Делавэр в связи с Днем поминовения, который отмечается сегодня в США.

Фото: kremlin.ru

Во вторник президент России Владимир Путин принял решение встретиться с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Как уточнили в Кремле, на саммите стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, актуальные вопросы международной повестки дня. Также главы двух государств поговорят о взаимодействии в борьбе с пандемией коронавируса и урегулировании региональных конфликтов.

