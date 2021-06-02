В Казани представят коллекции мусульманской одежды

В столице Татарстана с 3 по 7 июня на территории «Казанской ярмарки» пройдет выставка мусульманской культуры «Ислам нуры — Луч ислама». Более 20 дизайнеров из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и Ульяновска представят коллекции мусульманской одежды.

На выставке будет представлено несколько экспозиции: духовно-просветительского направления, «Мусульманская мода», продукции по стандартам «Халяль», декоративно-прикладного творчества и народных промыслов «Город мастеров», боевого и холодного оружия «Восточный клинок».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выставка будет работать с 3 по 6 июня — с 10.00 до 18.00 и 7 июня — с 10.00 до 13.00, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В конце апреля в Казани впервые прошла Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Подробности — в материале «Реального времени».

