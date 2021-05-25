Больше трех тысяч детей из Татарстана отправятся отдыхать на Черное море

В 2021 году больше 3,2 тысячи детей из Татарстана отправятся на отдых в Краснодарский край и Крым. Об этом рассказал глава минмолодежи республики Дамир Фаттахов.

Дети смогут отдохнуть в пяти лагерях в Краснодарском крае («Приазовец», «Витязь», «Янтарь», «Зарница») и в Крыму (лагерь имени Казакевича).

К местам отдыха детей и педагогов доставят поездами и чартерными авиарейсами, пишет «Коммерсантъ».

Ранее мэрия сообщила, что этим летом в загородных лагерях отдохнут 13 тысяч казанских детей.

Ольга Плешкова