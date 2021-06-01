Baza: отец Галявиева высказался после трагедии в казанской гимназии

Отец Ильназа Галявиева до сих пор не виделся с сыном, с момента трагедии 11 мая. Родители молодого человека смогли лишь передать ему в СИЗО одежду, сообщает Baza.

Следователи говорят, что с Галявиевым нельзя будет увидеться до тех пор, пока его не отвезут в Москву на экспертизу.

— От Ильназа я не отказываюсь, как я могу? Отец же. Вот передали ему одежду только, он же сейчас в том виде, в той же одежде, в которой его задержали. Следователи нам ничего не объясняют. Защиту нам никакую не предоставляли, охрану не выделили. Вот придут сегодня и убьют, кто захочет.

По словам отца, юноша стал агрессивным несколько месяцев назад. До этого никаких странностей в его поведении не наблюдалось: «Максимум дверью хлопнет, когда разозлится». Полтора месяца назад Ильназ Галявиев стал более агрессивным, чем это было вызвано, мужчина не знает.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отец стрелка опроверг информацию в СМИ о том, что они съехали от Галявиева. В то время у них был ремонт в другом жилище, семья жила в обеих квартирах. Один Галявиев не оставался дома.

— Первые дни особенно донимали журналисты. Не давали из квартиры выйти за продуктами, даже свет отключали на несколько часов, в дверь долбились. Вообще, замучили нас, — вспоминает мужчина.

Брату Галявиева начали писать в социальных сетях, что он и его семья — убийцы. Из-за этого полиция забрала телефон.

— Учиться не ходит, его попросили перевестись на домашнее обучение. Жена до сих пор в диком стрессе, с кровати не встает. Мне претензий никто не высказывал. Наоборот, на работе очень хороший коллектив, коллеги поддержали, спасибо им большое.

Про заболевание головного мозга семья узнала, когда стрелок учился в школе: в восьмом или девятом классе. Тогда Ильназ жаловался на сильные головные боли.

— Что я сказал бы сыну при встрече? Очень хочется увидеться, сказал бы ему пару слов «ласковых», поругал бы капитально. В глаза посмотрел, один на один.



Директор колледжа при ТИСБИ Вероника Шамсутдинова рассказывала ранее, что Галявиева отчислили в апреле из колледжа из-за неявки на сессию, несмотря на хорошие оценки. Молодой человек был прилежным, тихим, конфликтных ситуаций у него ни с кем не было. Оценки были хорошими.